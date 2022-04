Wetterprognose : Regnerische Aussichten für Rheinland-Pfalz und Saarland

Ein Passant geht bei Regen durch die Stadt. Foto: Peter Kneffel/dpa/Symbolbild

Offenbach Viele Wolken und Regen begleiten Rheinland-Pfalz und das Saarland in die Wochenmitte. Am Dienstag bleibe es ganztätig bedeckt und gebietsweise ist mit Dauerregen zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit.

Im Südosten sind jedoch auch längere niederschlagsfreie Abschnitte möglich. Die Temperaturen steigen auf 10 bis 13 Grad. Im Bergland sind vereinzelt stürmische Böen zu erwarten. In der Nacht zum Mittwoch regnet es selten, es bleibt jedoch bewölkt. Die Tiefstwerte liegen bei neun bis fünf Grad.

Am Mittwoch breitet sich eine dichte Wolkendecke am Himmel aus, es regnet aber nur selten bei Temperaturen von 11 bis 16 Grad. Im Bergland ist erneut mit stürmischen Böen zu rechnen.

In der Nacht zum Donnerstag sagt der Wetterdienst kräftige Schauer aus Nordwesten kommend voraus. Die Tiefstwerte liegen bei neun bis vier Grad.

© dpa-infocom, dpa:220405-99-800389/2

(dpa)