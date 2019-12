Regnerisch und windig: wechselhaftes Wetter zum Wochenbeginn

Ein gelb gefärbtes Blatt einer Birke klebt an der vom Regen nassen Scheibe eines Pkw. Foto: Patrick Pleul/zb/dpa/Archivbild.

Offenbach Rheinland-Pfälzer und Saarländer müssen sich in den nächsten Tagen auf wechselhaftes Wetter einstellen. Am Montag werde der Regen überwiegen, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Morgen.

Die Schauer würden am Dienstag nachlassen. Dann sei es trocken und die Sonne komme ab und zu durch. Am Mittwoch werde es allerdings wieder regnen.