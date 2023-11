Wetter Regnerisch und mild zum Wochenstart

Offenbach · Die neue Woche beginnt in Rheinland-Pfalz und im Saarland mit Regen und milden Temperaturen um 10 bis 13 Grad. Dabei weht an diesem Montag ein vor allem vormittags in Böen noch starker Wind aus Südwest, wie der Deutsche Wetterdienst am Sonntag mitteilte.

19.11.2023 , 10:40 Uhr

Ein herbstlich gefärbtes Blatt liegt bei Regen auf einem Autodach. Foto: Patrick Pleul/dpa/Symbolfoto

In der Nacht zum Dienstag kühlt es auf 6 bis 4 Grad ab, gebietsweise regnet es leicht. Der Dienstag zeigt sich nach den Angaben ebenfalls stark bewölkt mit gebietsweise leichtem Regen. Dabei wird es bei 7 bis 10 Grad nicht mehr ganz so mild bei schwachem Wind. In der Nacht zum Mittwoch ist es gering bis stark bewölkt, vielerorts bleibt es niederschlagsfrei. Allerdings dürfte es im Bergland Sprühregen und stellenweise auch etwas Schnee geben, erwarten die Meteorologen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 1 und -1 Grad, im Bergland bei bis zu -3 Grad. Vor allem in Hochlagen müssen sich Autofahrer auf Straßenglätte einstellen. Der Mittwoch bringt teils dichte, teils lockere Bewölkung, es bleibt niederschlagsfrei, wie es hieß. Die Höchstwerte liegen zwischen 3 und 6 Grad, in höheren Lagen bei 2 Grad. Der Wind weht schwach und dreht am Nachmittag von Nordost auf Südwest. © dpa-infocom, dpa:231119-99-01754/2

(dpa)