Deutsch-französischer Zug Regionalzüge starten später über die Grenze

Im vergangenen Jahr hatte es in Trier geheißen, die ersten Direktzüge dieser Art könnten bereits von Dezember 2024 an fahren. „Das ist eine leichte Verzögerung“, sagt Leroy. Er und Hermann begründeten dies mit komplizierten Genehmigungsverfahren für die Züge in den beiden Ländern. Zudem sei noch eine deutsch-französische Ausschreibung nötig, um einen oder mehrere Betreiber für die Verbindungen zu finden. „Die Ausschreibung kostet Zeit“, sagte Hermann. „Am Ende ist es wichtig, dass das Projekt überhaupt zustande kommt.“