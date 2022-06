Geschichtsinstitut : Regionalhistoriker stellen sich neu auf

Der neu gewählte Vorstand, bestehend aus Christian Geulen (l-r), Hedwig Brüchert, Leif Scheuermann und Michael Sprenger, trifft sich in der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz. Foto: Peter Zschunke/dpa

Mainz Das Institut für Geschichtliche Landeskunde gibt sich einen neuen Namen und eine neue Satzung. Künftig versteht sich der Verein mehr als bisher als eine Einrichtung für ganz Rheinland-Pfalz.

Mehr als 60 Jahre nach seiner Gründung stellt sich das Institut für Geschichtliche Landeskunde (IGL) breiter auf und will weiter in die Öffentlichkeit hinein wirken. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung beschloss in Mainz eine Namensänderung, eine neue Satzung und wählte einen neuen Vorstand.