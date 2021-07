Regionalbahn stößt mit Spritzgerät eines Traktors zusammen

Kaiserslautern Eine Lokführerin unter Schock und Bahnpassagiere, die mit dem Schrecken davon kommen: Das ist die Bilanz der Kollision einer Regionalbahn mit dem Arbeitsgerät eines Traktors auf der Bahnstrecke zwischen Armsheim und Wallertheim.

Wie die Polizei in Kaiserslautern am Dienstag mitteilte, führte der Traktor am frühen Abend nach ersten Ermittlungen in der Nähe der Gleise ein Wendemanöver mit seinem angehängten Spritzgerät durch und geriet damit in die Fahrlinie der Bahn. Trotz Schnellbremsung konnte der Regionalzug die Kollision nicht verhindern, wie die Polizei berichtete.