Trier-Saarburg : Regionalbahn stößt mit Lastwagen zusammen

Die Leuchtschrift «Unfall» auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Kordel Eine Regionalbahn ist in Kordel im Kreis Trier-Saarburg mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Am Donnerstagmorgen habe ein 43-Jähriger Lastwagenfahrer auf einem Bauschuttgelände rangiert, das sich in der Nähe eines Bahnhofs befinde, teilte die Polizei mit.

Die hintere Ecke des Sattelzuges sei dabei in den Gleisbereich geraten. Ein vorbeifahrender Zug stieß mit dem Lastwagen zusammen. Laut Polizei hat der Lokführer kurz zuvor eine Notbremsung eingeleitet. Die Kollision konnte er aber nicht verhindern.

Der Lastwagenfahrer, der Lokführer sowie die 31 Fahrgäste im Regionalzug blieben unverletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 30.000 Euro. Nach dem Unfall sei der Lastwagen noch fahrbereit gewesen. Der Zug müsse hingegen technisch überprüft werden.

