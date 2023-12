Bahn Regionalbahn mit unbekanntem Gegenstand beschossen

Plaidt/Kruft · Eine Regionalbahn ist auf der Fahrt nach Mayen in der Osteifel möglicherweise beschossen worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, traf ein unbekannter Gegenstand am Mittwochabend eine Fensterscheibe.

14.12.2023 , 18:19 Uhr

Gleise sind an einem Bahnhof im Schotterbett verlegt. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild

Nur eine Fensterfolie habe verhindert, dass das Geschoss die Scheibe durchschlägt. Es seien keine Reisenden verletzt worden. Die Bundespolizei ermittele und habe ein Strafverfahren eingeleitet. Worum es sich bei dem Geschoss handelte und woher es kam, ist laut Polizei bislang nicht bekannt. Das Fenster sei auf der Bahnstrecke zwischen Plaidt und Kluft im Landkreis Mayen-Koblenz getroffen worden. Es sei über die gesamte Fläche gesplittert. Die Folie befand sich im Inneren der dreifachverglasten Scheibe, wie ein Sprecher der Bundespolizei erklärte. Demnach wurde der Schaden bemerkt, als der Zug am Bahnhof Mayen-Ost hielt. © dpa-infocom, dpa:231214-99-300713/2

(dpa)