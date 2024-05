Unwetter Region Trier und Südpfalz besonders von Regen betroffen

Von dem Dauerregen sind in Rheinland-Pfalz am Freitag vor allem der Landkreis Trier-Saarburg sowie die Südpfalz und die Städte Trier, Zweibrücken und Ludwigshafen betroffen gewesen. Keller und Straßen liefen voll und Bäume stürzten um, wie die Koordinierungsstelle der Aufsichts- und Dienstleistungsbehörde (ADD) berichtete. Verletzt wurde zunächst niemand. Viele kleinere Bäche und Flüsse traten über die Ufer. In Trier-Irsch stand eine Industrieanlage unter Wasser, die Stromversorgung der Anlage war bedroht, wie die Stadt mitteilte. In Ludwigshafen waren vor allem mehrere Gebäude des Klinikums betroffen.