Keine Maßnahmen an der Grenze : Grand Est als Risikogebiet ohne Auswirkung auf Grenzpendler

Keine Maßnahmen an der Grenze

Saarbrücken Die Einstufung der ostfranzösischen Region Grand Est als Risikogebiet hat für Grenzpendler keine Auswirkungen.

Es gebe zum Saarland keine Maßnahmen an der Grenze: Diese seien für die saarländische Landesregierung „kein probates Mittel mehr“, teilte Regierungssprecher Alexander Zeyer am Freitag in Saarbrücken mit. Als es im März zu deutschen Grenzkontrollen kam, sei die Situation eine andere gewesen: Es habe damals keine Testungen und Nachverfolgungen von Infektionsketten gegeben.