Regierungsfraktionen stellen Vorschläge zu 2021-Haushalt vor

Mainz Die drei Fraktionen der Ampelregierung in Rheinland-Pfalz stellen an diesem Freitag (11.00 Uhr) ihre Änderungsanträge zum Haushalt 2021 vor. Dabei wollen die drei Fraktionsvorsitzenden Alexander Schweitzer (SPD), Cornelia Willius-Senzer (FDP) und Bernhard Braun (Grüne) erklären, welche zusätzlichen Akzente sie im Ausgabengesetz für das Wahljahr 2021 setzen wollen.

Als Schwerpunkte des Haushaltsentwurfs nannte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) Bildung, Polizei und Justiz sowie Gesundheit und Arbeitsmarktpolitik. Wegen stark gesunkener Steuereinnahmen in der coronabedingten Wirtschaftskrise will das Land 2021 noch einmal 1,3 Milliarden Euro an Krediten aufnehmen, um diese und weitere Landesaufgaben zu finanzieren. Im laufenden Jahr wurden wegen der Corona-Krise bereits zwei Nachtragshaushalte erforderlich, mit einer Nettokreditaufnahme in der Rekordhöhe von 3,5 Milliarden Euro.