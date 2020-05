Regierungserklärung zu Corona und weiteren Lockerungen

Mainz Der Landtag versammelt sich erstmals wieder vollständig. Dafür muss er aber in die größere Rheingoldhalle umziehen. Ministerpräsidentin Dreyer spricht zu Beginn der zweitägigen Sitzung über die Pandemie.

Der DGB, der BUND und zahlreiche andere Organisationen wenden sich in einem Mainzer Appell auch an die Landesregierung und fordern, bei der Unterstützung in der Krise immer den Klimaschutz im Blick zu haben. Einzelheiten ihres Appells stellen sie am Vormittag in Mainz vor.