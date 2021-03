Regierungschefs beraten zu Corona-Einschränkungen

Saarbrücken Ob es Aussichten auf Lockerungen des monatelangen Corona-Lockdowns im Saarland gibt, entscheidet sich heute bei den Beratungen der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Saarlands Regierungschef Tobias Hans (CDU) hat sich im Vorfeld dafür ausgesprochen, weitere Öffnungen mit einer Ausweitung von Tests zu verbinden.

Die bisherige Corona-Verordnung läuft im Saarland am 7. März aus. Erste Öffnungsschritte hat es bereits gegeben. Seit Montag sind Friseurbetriebe unter strengen Auflagen wieder geöffnet. Zudem ist ein Einkauf in Außenbereichen von Gärtnereien wieder möglich sowie ein „Termin-Shopping“ in Läden mit maximal zwei Personen aus einem Hausstand. Seit 22. Februar sind Grundschulen im Wechselunterricht, die Kitas wieder im Regelbetrieb.