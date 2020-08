Pandemie : Regierungschef Hans: Zeit der Lockerungen ist vorbei

Tobias Hans (CDU), Ministerpräsident des Saarlandes, sitzt in seinem Büro. Foto: Oliver Dietze/dpa/Archivbild

Saarbrücken Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hält die Bewältigung der Corona-Krise für eine „Menschheitsaufgabe“. Er befürwortet strengere Kontrollen und Bußgelder, nicht aber schärfere Regelungen im Privatbereich.

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans begrüßt das Mindestbußgeld von 50 Euro für Verstöße gegen die Maskenpflicht. „Das gibt unserer Polizei die Gelegenheit, besser für die Einhaltung dieser Maßnahmen zu sorgen“, sagte er am Donnerstag nach Beratungen mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten der Länder. „Große Lockerungen“ wie in der Vergangenheit werde es angesichts der steigenden Zahl von Neuinfektion auf über 1000 am Tag nicht geben.