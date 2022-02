Regierungschef Bettel verurteilt russischen Angriff

Luxemburg Der luxemburgische Premierminister Xavier Bettel hat den russischen Angriff auf die Ukraine verurteilt. „Das ist ein trauriger Tag für Europa“, sagte er am Donnerstag in Luxemburg. „Die militärischen Angriffe haben gezeigt, dass Russland sich entschlossen hat, zu den Waffen zu greifen.

Die EU sei zu weiteren Sanktionen bereit, sagte Bettel. Über die Koordinierung einer gemeinsamen Antwort und einen gemeinsamen Appell an Putin solle bei einem EU-Sondergipfel an diesem Donnerstagabend in Brüssel entschieden werden. Luxemburg wolle auch prüfen, wie es die Bürger der Ukraine unterstützen könne: „Denn wie so oft wird es die Zivilbevölkerung sein, die die Hauptlast dieses Konflikts tragen muss.“