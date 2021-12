Regierung wünscht: Pandemie-Ende und Zuversicht im Ahrtal

Mainz Die Corona-Pandemie und die Flutkatastrophe im Ahrtal haben das politische Jahr in Rheinland-Pfalz bestimmt. Das zeigt sich auch in den Weihnachtswünschen des Kabinetts und des Landtagspräsidenten.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer ist mit ihrem größten Weihnachtswunsch bei den Opfern der Flutkatastrophe. „Ich weiß, wie schmerzlich sich Tausende im Ahrtal wünschen, Weihnachten könnte auch bei ihnen so sein wie immer“, sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Ich wünsche ihnen, dass gerade deswegen Weihnachten für sie das Fest der Hoffnung sein kann.“

Ähnlich klingt das bei Innenminister und SPD-Landeschef Roger Lewentz. „Ich wünsche mir für die Menschen in den Flutgebieten und insbesondere im Ahrtal, dass sich die großartige Solidarität auch im kommenden Jahr fortsetzt. Viele dort fürchten derzeit, in Vergessenheit zu geraten. Das wird nicht geschehen“, sagte er. „Die Hilfsbereitschaft muss auch 2022 für die Betroffenen erlebbar bleiben, das ist dann ein ganz, ganz starkes Zeichen der Solidarität. Den Wiederaufbau stemmen wir nur gemeinsam und die Landesregierung steht dabei fest an der Seite aller Betroffenen und der Helferinnen und Helfer.“