Kein Einkaufen zum Vergnügen : Luxemburg appelliert: Nicht zum Kaufen rüber kommen

Luxemburg Zwar haben in Luxemburg, anders als bei uns noch alle Geschäfte auf. Aber die Regierung des Landes appelliert an die Menschen diesseits der Grenze nicht zum Vergnügen einkaufen zu kommen.

Noch haben in Luxemburg alle Geschäfte auf. Noch. Gesundheitsministerin Paulette Lenert schließt aber mittlerweile nicht mehr aus, dass auch im Nachbarland zu einem harten Lockdown kommt. Dieser werde von Tag zu Tag wahrscheinlicher, sagte die Politikerin in einem Interview. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Luxemburg liegt immer noch auf einem hoheen Niveau. Sie schwankt täglich um die 500 und ist damit nicht wesentlich nach unten gegangen, seit dem Teil-Lockdown Ende November. Restaurants und Kneipen sind geschlossen, von 23 bis 6 Uhr herrscht eine Ausgangssperre. Vorletzte Woche wurden die Maßnahmen bis Mitte Januar verlängert. Die gewünschte Entspannung ist bislang nicht eingetreten.

In Luxemburg setzt man derzeit noch auf Appelle. Man erwarte, dass die Menschen trotz geöffneter Geschäfte nicht zum Vergnügen shoppen gehen, sondern nur das Allernotwendigste kaufen, sagte eine Sprecherin des luxemburgischen Gesundheitsministeriums auf Anfrage unserer Zeitung. Die Leute sollen soweit wie möglich zu Hause bleiben und ihre Kontakte auf ein Minimum reduzieren. Das gelte nicht nur für die Luxemburger sondern natürlich auch für die Bewohner jenseits der Grenze. Die notwendigen Maßnahmen zu Schutz vor Corona würden unabhängig von denen in den Nachbarländern getroffen. sagte die Sprecherin. Der harte Lockdown in Deutschland habe keine Auswirkungen auf die Entscheidungen in Luxemburg. In dem Zusammenhang seien auch Grenzschließungen kein Thema, sagte sie. Auch aus dem Saarland und aus Mainz verlautete dieser Tage, dass anders als beim harten Lockdown im Frühjahr die Schließung der Grenzen kein Thema sei.