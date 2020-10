Regierung und Opposition streiten über Haushalt 2021

Mainz Zwei Nachtragshaushalte und ein Haushalt für das neue Jahr: Der Landtag in Mainz debattiert zum dritten Mal innerhalb weniger Wochen über Ausgaben und Einnahmen während der Corona-Pandemie.

Mit dem Haushalt 2021 stärkt die rheinland-pfälzische Landesregierung nach den Worten von Ministerpräsidentin Malu Dreyer vor allem Bildung, Forschung, das Gesundheitssystem, Kommunen, Klimaschutz und eine nachhaltige Wirtschaft. „Jeden vierten Euro aus unserem Landeshaushalt, mehr als 5,5 Milliarden Euro, investieren wir, damit unsere Kinder die bestmögliche Bildung erhalten“, sagte Dreyer am Donnerstag während der ersten Lesung des Gesetzes.

Oppositionsführer Christian Baldauf (CDU) hatte sich zuvor in der Mainzer Rheingoldhalle „enttäuscht“ über den Entwurf geäußert und unter anderem mehr Lehrer, Polizisten sowie 200 zusätzliche Medizinstudienplätze gefordert. Krankenhäuser, Schulen, Hochschulen, Familien, Kommunen, Infrastruktur, Verkehr und Innere Sicherheit bräuchten zudem mehr Geld vom Land als vorgesehen, forderte der CDU-Fraktionschef.

Universitäten und Hochschulen würden in dem Haushalt mit rund einer Milliarde Euro gestärkt und dort mit Mitteln aus Bund und Land mehr als 750 neue Stellen geschaffen oder entfristet, sagte dagegen Dreyer. „Das ist das größte Entfristungsprogramm, das es in diesem Land jemals gab.“ Sie lobte die exzellente Forschung im Land, die sich unter anderem bei Universitätsausgründungen wie dem Impfstoff- und Krebstherapieentwickler Biontech sowie in dem Schwerpunkt Künstliche Intelligenz zeige.