Regierung sucht im Streit um Steinhalle nach einem Konsens

Mainz Römische Denkmäler oder „Demokratielabor“? In dieser Debatte zeichnet sich jetzt eine Lösung ab. Das Plenargestühl könnte bis 2024 für Sitzungen des Stadtrats genutzt werden. Danach soll es ein neues Konzept für das Landesmuseum Mainz geben.

Der bisherige provisorische Sitz des Landtags Rheinland-Pfalz in der Steinhalle des Landesmuseums könnte in den nächsten Jahren für Sitzungen des Stadtrats von Mainz genutzt werden. Die Stadt sei daran interessiert, das ehemalige Landtagsgestühl bis 2024 für die Dauer der Sanierung ihres Rathauses zu nutzen, sagte Innenminister Roger Lewentz (SPD). „Das ist auch die Zeit, die wir für eine Neukonzeption des Landesmuseums brauchen.“ Über diese neuen Pläne hatte zuvor die „Allgemeine Zeitung“ in Mainz berichtet.

In der Steinhalle des Landesmuseums war von 2016 bis Anfang dieses Jahres das Plenum des Landtags eingerichtet - für die Dauer der Sanierung des Landtagsgebäudes. Das dafür eingebaute Gestühl sollte nach dem Willen des Landtags aber weiter für Veranstaltungen sowohl zur Demokratiebildung als auch des Landesmuseums genutzt werden. Das Interesse an Demokratiebildung richte sich inzwischen allerdings verstärkt auf den am Mittwoch wiedereröffneten Landtag im historischen Deutschhaus, sagte Lewentz und fügte hinzu: „Ich will, dass wir einen Konsens finden.“

Gegner der Pläne des Landtags für die Einrichtung eines „Demokratielabors“ in der Steinhalle, darunter namhafte Archäologen und Historiker, haben sich zu einem gemeinsamen Bündnis zusammengeschlossen. Ihre Hauptforderung ist die „Entfernung des Plenarsaalgestühls und der die Steinhalle in zwei Hälften trennenden Zwischenwand“. Stattdessen solle dort die „nördlich der Alpen einzigartige Sammlung römischer Steindenkmäler aus Mainz“ in neuer Weise präsentiert werden.

Die Leiterin der für das Landesmuseum zuständigen Generaldirektion Kulturelles Erbe (GDKE), Heike Otto, sagte am Donnerstag: „Wir sind dankbar, dass wir die Zeit haben, um ein zukunftstragendes Konzept für das Landesmuseum zu entwickeln.“ Dazu gehöre die künftige Gestaltung der Steinhalle und die Neuausrichtung der Ausstellungsflächen im Museum wie im Innenhof.