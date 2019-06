Regierung stellt Projekte vor

Köngernheim Digitalisierung, Klimaschutz, umfassende Bürgerbeteiligung und ein starkes Miteinander von Stadt und Land - das sind einige Schlagworte, die die Arbeit der rot-gelb-grünen rheinland-pfälzischen Landesregierung bis zur kommenden Landtagswahl 2021 prägen sollen.

Nach einem zweitägigen Kabinettstreffen in idyllischer Kulisse im rheinhessischen Köngernheim haben Regierungschefin Malu Dreyer (SPD), Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) und Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) zentrale Projekte der Ampel-Koalition vorgestellt.

„Es gibt in Rheinland-Pfalz keine Politik, die nicht auf Stadt und Land blickt“, sagte Dreyer. Insofern sei die Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse ein ganz großes Thema. Mit Blick auf die bundesweite Diskussion um künftige Förderprogramme mahnten sie und Höfken an, etwa bei der Städtebauförderung oder in der Energiepolitik nicht zu zentralistisch zu denken.