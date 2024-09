Gesetzesnovelle Regierung stellt Pläne für Katastrophenschutz-Strukturen vor

Die Novelle ist Teil der grundsätzlichen Neuaufstellung des Brand- und Katastrophenschutzes, den die Ampel im Land nach der Flutkatastrophe angegangen war. Dazu zählt auch die Schaffung eines neuen Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz, das in den kommenden Monaten nach und nach in Betrieb gehen soll. Es soll Expertise bündeln, um die Kommunen beim Bevölkerungsschutz zu unterstützen, und es soll 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche besetzt sein.