Regierung stellt künftigen Corona-Kurs vor

Testsets mit Abstrichstäbchen liegen in einem Testzentrum für Corona-Verdachtsfälle. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Mainz Die aktuell geltende Corona-Bekämpfungsverordnung in Rheinland-Pfalz ist nur noch wenige Tage gültig. Welche Regeln von Montag an gelten, will die Landesregierung an diesem Dienstag (13.30 Uhr) bekanntgeben.

Die Details zur 27. Corona-Bekämpfungsverordnung werden von Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Gesundheitsminister Clemens Hoch (beide SPD) vorgestellt. Die Pandemie-Situation hat sich in Rheinland-Pfalz wie in anderen Teilen Deutschlands zuletzt wieder verschärft: Die Infektionszahlen und auch die Behandlungszahlen von Covid-19-Patientinnen und -Patienten in den Krankenhäusern sind wieder gestiegen.