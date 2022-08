Notfälle : Regierung richtet Katastrophenschutz nach Ahr-Flut neu aus

Mainz Die Flutkatastrophe sowie Wald- und Vegetationsbrände in diesem Sommer haben Schwächen des Brand- und Katastrophenschutzes offenbart. Rheinland-Pfalz reagiert mit einer grundlegenden Neuausrichtung.

Die rheinland-pfälzische Ampel-Regierung will den Bevölkerungs- und Katastrophenschutz nach der Flutkatastrophe mit mindestens 135 Toten in den nächsten Jahren neu ausrichten. Kernstück ist eine neue Landesoberbehörde mit einem rund um die Uhr besetzten Lagezentrum, wie Innenminister Roger Lewentz nach einer Sitzung des Kabinetts am Mittwoch in Mainz ankündigte. Die Kosten könnten sich auf eine dreistellige Millionenhöhe belaufen, schätzt der SPD-Politiker.