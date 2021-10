Regierung begrüßt US-Entscheidung zum Streit um Stahlzölle

Saarbrücken Das Saarland hat die Aussetzung der US-Strafzölle auf europäische Stahl- und Aluminiumimporte begrüßt. Die Ankündigung der Regierung von Präsident Joe Biden, die in der Amtszeit seines Vorgängers Donald Trump erhobenen Strafzölle zumindest teilweise auszusetzen, sei „ein ganz wichtiges handelspolitisches Signal für ein enges Zusammenrücken von Europa und den USA im globalen Wettbewerb“, sagte Europaminister Peter Strobel (CDU) am Sonntag in Saarbrücken.

Die US-Regierung hatte am Samstag angekündigt, in dem seit Jahren schwelenden Streit sei ein Deal geschlossen worden. Die EU-Staaten dürfen demnach künftig bestimmte Mengen an Stahl und Aluminium zollfrei in die USA exportieren. Die EU hebt dafür Sonderzölle auf bestimmte US-Produkte auf. Sie waren als Vergeltungsmaßnahme für die 2018 eingeführten Stahl- und Aluminiumzölle erlassen worden.