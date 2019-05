Eckpunktepapier : Regierung begrüßt Kohle-Hilfen: Kritik von Linke und FDP

Saarbrücken Das Saarland freut sich über eine Berücksichtigung im Eckpunktepapier für Hilfen vom Kohleausstieg betroffener Regionen:

Die saarländische Landesregierung freut sich über eine Berücksichtigung des Saarlandes im Eckpunktepapier für Hilfen vom Kohleausstieg betroffener Regionen: „Ob allerdings die bisher zugesagte Eine-Milliarde-Euro-Hilfe ausreicht, um alle negativen strukturellen Auswirkungen in den im Gesetz genannten Steinkohleländern angemessen auszugleichen, muss sich in der Umsetzung noch zeigen“, sagte Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) am Mittwoch. Das „beharrliche Werben in Berlin“ habe dazu geführt, dass die „berechtigten saarländischen Interessen“ berücksichtigt worden seien.