Reges Interesse an neuer Förderung von Solaranlagen

Mainz Im ersten Monat der „Solar-Offensive“ in Rheinland-Pfalz haben 260 Privathaushalte Anträge eingereicht. „Wir werden förmlich überrannt“, sagt der Geschäftsführer der Energieagentur. Seine Vision: Alle Haushalte sollen zu „Energiewirten“ werden.

Ein neues Förderprogramm für Solaranlagen in Rheinland-Pfalz stößt bei Hausbesitzern und Kommunen auf großes Interesse. „Wir werden förmlich überrannt mit Anfragen“, sagte der Geschäftsführer der Energieagentur Rheinland-Pfalz, Michael Hauer. „Wir waren selbst überrascht vom Interesse an der neuen Solarförderung.“ Seit dem Start der „Solar-Offensive“ am 9. Oktober seien bereits 260 Anträge von Privathaushalten eingegangen.