Regenschirm-Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

Eine Passantin geht mit Regenschirm eine Treppe herunter. Foto: Tom Weller/dpa.

Offenbach Mit dicken Wolken und Regen muss am Wochenende in Rheinland-Pfalz und dem Saarland gerechnet werden. Am Sonntag werden die Temperaturen höchstens zwischen acht Grad im Bergland und zwölf Grad in tiefen Lagen liegen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Samstag mitteilte.

Die Werte können aber auch auf bis zu vier Grad absinken.