Regenschauer am Wochenende und teils frische Temperaturen

Offenbach Ein Regenschirm kann am Wochenende in Rheinland-Pfalz und im Saarland wohl nicht schaden: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet mit vielen Wolken und immer wieder mit Schauern, die teils auch kräftig ausfallen.

Während es am Samstag tagsüber nur vereinzelt nass werde, steige die Regenwahrscheinlichkeit am Abend, teilten die Meteorologen am Freitag in Offenbach mit. Der Südwestwind wehe mal mäßig bis frisch, aber auch starke Böen seien möglich. Die Temperaturen erreichen maximal 27 Grad, in Hochlagen sogar nur 20 Grad.

Teils kräftigen Regen erwartet der DWD in der Nacht auf Sonntag. Vor allem in Teilen des Hunsrücks könnten größere Mengen runterkommen. Im Süden sei vereinzelt auch mit Gewittern zu rechnen. Eine allmähliche Änderung sei erst im Laufe des Sonntags in Sicht. Dann lockerten die Wolken von Westen her auf. Die Höchstwerten liegen voraussichtlich zwischen 20 Grad in der Eifel und 27 Grad in der Pfalz.