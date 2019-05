Regenreicher Frühling im Saarland

Offenbach Im Saarland ist im Frühling so viel Niederschlag gefallen wie in kaum einem anderen Bundesland. Insgesamt waren es knapp 250 Liter pro Quadratmeter, das waren etwa 28 Liter mehr als in der üblichen Referenzperiode zwischen 1961 und 1990. Wie aus der am Mittwoch veröffentlichten, vorläufigen Frühlingsbilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervorgeht, wurde nur in Baden-Württemberg mehr Niederschlag gemessen (fast 260 Liter pro qm).

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa