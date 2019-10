Regenpause und bis 20 Grad in Rheinland-Pfalz und Saarland

Bunt gefärbte Blätter schwimmen auf dem Wasser eines Sees, während sich Bäume in der Oberfläche spiegeln. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa.

Offenbach Mit milden Temperaturen geht der Herbst in Rheinland-Pfalz und im Saarland im Laufe der Woche in eine Regenpause. Am Dienstag rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach zwar teils noch mit vielen Wolken.

Dennoch soll es weitgehend trocken bleiben. Je nach Sonne könnten Höchstwerte zwischen 13 und 18 Grad erreicht werden.