Regenfreie Tage in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

Offenbach Nach regnerischem Wetter soll es in den kommenden Tagen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland weitgehend trocken bleiben. „Wir haben eine Hochdruckgebiet über ganz Deutschland“, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Donnerstagmorgen.



Von dpa

„Es sollte vor Samstag keinen Regen geben.“ Dazu kommen den Angaben zufolge Höchsttemperaturen zwischen 4 und 7 Grad, im höheren Bergland erreichen die Temperaturen bis zu 3 Grad.