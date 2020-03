Regen-Wolken-Schnee-Mix an meteorologischem Frühlingsanfang

Offenbach Wolken, Schauer, Schnee und Wind: Statt Frühlingsboten steht Rheinland-Pfalz und dem Saarland nach dem meteorologischen Frühlingsbeginn am Sonntag ein ungemütlicher Wochenbeginn bevor. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mitteilte, wird Tief „Charlotte“ von Tief „Diana“ abgelöst, das unter anderem für starke Böen und Schneefälle in den Bergen sowie glatte Straßen in den Nächten sorgt.



