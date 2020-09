Regen, Wind, Wolken: Herbstliches Wetter am Wochenende

Eine Frau geht bei regnerischem Wetter durch die Innenstadt. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Symbolbild

Offenbach Immer wieder Regen, dazu viele Wolken: Die kommenden Tage sollen in Rheinland-Pfalz und im Saarland ungemütlich werden. Der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach von Freitag zufolge sorgen die Tiefs „Wicca“ und „Xyla“ für das erste herbstlich anmutende Wochenende in diesem Jahr.

In den Nächten sinken die Temperaturen demnach auf unter 10 Grad.

Das Wochenende beginnt am Samstag laut Vorhersage mit vielen Wolken. Es kann immer wieder Schauer geben. Die Höchstwerte sollen 11 bis 14 Grad erreichen. Tagsüber wird es teilweise sehr windig. In der Nacht erreichen die Tiefsttemperaturen 8 bis 4 Grad.

Auch am Sonntag hat die Sonne laut DWD keine Chance. Die Regenschauer ziehen demnach aber im Laufe des Tages nach Westen ab. Die Höchsttemperaturen sollen zwischen 11 bis 14 Grad erreichen. In der Nacht zu Montag sinken die Tiefstwerte auf 9 bis 5 Grad.