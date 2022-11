Wetter : Regen, Wind und Wolken in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Regen, Wind und Wolken in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Mainz/Saarbrücken Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen sich auf einen ungemütlichen Start in die neue Woche einstellen. Zwar erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) nach einem regnerischen Montagvormittag zumindest für den Rest des Tages keinen Niederschlag.

Spätestens zum Abend erwarten die Meteorologen in den äußeren westlichen Gebieten aber wieder Regen. Dabei bleibt es den ganzen Tag über wechselnd bis stark bewölkt, bei Temperaturen von sechs bis acht Grad und bis zu zehn Grad im Süden. In der Nacht zum Dienstag weht bei Regen und stark bewölktem Himmel ein frischer Wind. Die Temperaturen sinken auf bis zu drei und in Hochlagen auf bis um die zwei Grad.