Regen und Wolken in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

Bei Regenwetter überqueren Passanten eine Straße. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa.

Offenbach/Mainz Die neue Woche startet in Rheinland-Pfalz und im Saarland mit vielen Wolken und Regen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte, soll es am Montag bei Höchsttemperaturen von 15 Grad dicht bewölkt sein.

In der Nacht zu Dienstag ziehe von Westen Regen auf.