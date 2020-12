Regen und Wolken in den kommenden Tagen: Milde Temperaturen

Wassertropfen sind an einer Scheibe nach einem Regenschauer zu sehen. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild

Offenbach Vor Weihnachten erwartet die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland Regen und viele Wolken. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach bleibt es am Dienstag tagsüber meist stark bewölkt und regnerisch.

Nur im Norden kann es über mehrere Stunden hinweg trocken bleiben. Mit Höchsttemperaturen von 12 bis 15 Grad bleibt es sehr mild.