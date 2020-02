Regen und Wind: : Ungemütliches Wetter am Fastnachtswochenende

Mainz/Saarbrücken Das wird vielen Narren nicht gefallen: starke Böen, viele Wolken und Regen sorgen am Wochenende für durchwachsenes Wetter. Doch Veranstalter von Rosenmontagsumzügen können aufatmen: Zum Höhepunkt der Fastnachtszeit zeigt sich das Wetter wieder etwas freundlicher.

Viele Wolken, zunehmender Regen und Sturmböen - das Wetter am Fastnachtswochenende wird ungemütlich. Besonders am Sonntag kommt es zu Sturmböen und es wird nass, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) aus Offenbach am Freitag mitteilte. Am Rosenmontag können sich die Narren in Rheinland-Pfalz und im Saarland demnach aber wieder auf etwas bessere Aussichten freuen: Im Tagesverlauf bleibt es meist trocken und auch der Wind nimmt ab.