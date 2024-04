Wettervorhersage Regen und teils Gewitter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

Am Samstag gebe es in den beiden Bundesländern weiterhin Schauer, in Hochlagen komme teilweise auch Schnee dazu, teilte der DWD mit. Vereinzelte Gewitter mit Graupel seien nicht ausgeschlossen. Das Thermometer zeige maximal 8 bis 12 Grad an. Am Sonntag komme es noch zu einzelnen Schauern, welche in Hochlagen teils mit Schnee vermischt seien. Einzelne Gewitter mit Graupel schließt der DWD wieder nicht aus. Die Temperaturen lägen unverändert bei Höchstwerten von 8 bis 12 Grad. Dazu gehe ein mäßiger Wind.