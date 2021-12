Regen und Schnee in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Offenbach am Main Wolken und Regen bestimmen am Donnerstag das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Es zieht von Westen her in tiefen Lagen Regen auf - im Bergland gibt es Schnee mit Glätte, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte.

In höheren Lagen ist mit starken Böen zu rechnen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen drei und sechs Grad. In der Nacht zum Freitag bleibt es stark bewölkt. Der Regen lässt nach, bevor am Morgen im Westen erneut mit Schnee und Glätte zu rechnen ist. Die Temperaturen sinken in der Nacht auf bis zu minus zwei Grad.

Am Freitag regnet es wieder. Auch in tiefen Lagen kann es zu Schnee und Glättegefahr kommen. Vor allem in der Eifel und dem Hunsrück sind fünf Zentimeter Neuschnee zu erwarten. Die Temperaturen erreichen maximal zwei bis fünf Grad.

