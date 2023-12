Wetter Regen und mildere Temperaturen vorhergesagt

Offenbach · Viele Wolken und immer wieder Regen prägen das Wetter an diesem Dienstag in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Im Bergland könne der Regen ab dem Nachmittag in Schnee übergehen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit.

05.12.2023 , 08:58 Uhr

Regentropfen sammeln sich auf einer Scheibe. Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild

Die Temperaturen liegen bei drei bis sechs Grad, im Bergland bei zwei Grad. Nachts schneit es im Bergland weiter, in der Eifel gibt es lokal leichten Frost - es wird bis minus ein Grad kalt. Häufig stark bewölkt ist es laut DWD auch am Mittwoch. Dazu fällt zeitweise leichter Regen oder Schneeregen, im Bergland Schnee. Die Temperaturen liegen zwischen null Grad im Westerwald und fünf Grad an der Mosel. © dpa-infocom, dpa:231205-99-185023/3

(dpa)