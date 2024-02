Wettervorhersage Regen und milde Temperaturen

Die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland können sich in den nächsten Tagen auf Regen und milde Temperaturen einstellen. Am Sonntag ist es oft stark bewölkt und örtlich gibt es Schauer, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Dazu steigen die Temperaturen auf 8 bis 13 Grad. In der Nacht zum Montag bleibt es bewölkt mit etwas Regen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 6 und 2 Grad.