Regen und mancherorts Schnee in Sicht

Schnee liegt auf Blüten von Gänseblümchen. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild

Offenbach Der Regenschirm ist derzeit ein guter Begleiter in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach erwartete laut Mitteilung vom Samstag Regen, Wolken und auch Schnee in manchen Landesteilen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Demnach ist es zunächst regnerisch, am Sonntag sind zeitweise teils kräftige Niederschläge in Sicht. In den Hochlagen der Eifel könne es auch Schnee geben. Im Südosten soll es zunächst weniger regnen, im Tagesverlauf werden dann Schauer erwartet. Auch einzelne Gewitter seien möglich. Die Temperaturen liegen bei maximal 6 bis 12 Grad im Nordwesten und 13 bis 18 Grad im Südosten.

In der Nacht zum Montag fällt zeitweise wieder Regen, der den Meteorologen zufolge oberhalb von etwa 200 bis 400 Metern in Schnee übergeht. Die Tiefstwerte liegen zwischen vier und minus zwei Grad. Am Montag erwartet der DWD dann allmählich abziehende Niederschläge.