Regen und Gewitter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

Mainz/Saarbrücken Am langen Mai-Wochenende ziehen viele Schauer und Gewitter über Rheinland-Pfalz und das Saarland. Erst am Sonntag soll es trockener werden.

Am langen ersten Mai-Wochenende erwartet die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland viel Regen und einige Gewitter. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte, wird es am Freitag regnerisch und bewölkt. Teilweise kann es auch zu Gewittern kommen, die von Sturmböen begleitet werden. Gegen Abend lassen die Gewitter und der Regen etwas nach. Die Temperaturen steigen nicht über 16 Grad.