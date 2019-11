Regen und Gewitter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

Blitze zucken hinter einem Windrand. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild.

Offenbach In der neuen Woche bleibt das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland unbeständig. Der Montag startet mit schauerartigem Regen und vereinzelten Gewittern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Dabei bleibt es relativ mild bei bis zu 14 Grad. In den höheren Lagen der Eifel wird es mit bis zu 8 Grad etwas kühler.