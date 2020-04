Regen und Gewitter für Rheinland-Pfalz und Saarland erwartet

Offenbach Der erste Regen nach langer Trockenphase: Schauer und vereinzelt auch Gewitter bestimmen ab Dienstag zunächst das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach zufolge bleibt es am Dienstag oft stark bewölkt, es soll immer wieder regnen.

Die Temperaturen steigen dabei auf maximal 16 bis 20, in höheren Lagen der Eifel um 14 Grad.