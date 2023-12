Wetter Regen und dichte Wolken in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Auch der Donnerstag ist laut DWD stark bewölkt und anfangs teils trüb. Örtlich sei mit etwas Sprühregen zu rechnen, in Hochlagen mit Schneegriesel. Am Nachmittag lockern sich die Wolken örtlich auf. Die Höchstwerte liegen zwischen vier und acht Grad, in der Eifel um drei Grad.