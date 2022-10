Regenfälle : Regen spült Winzern viel Wein ins Fass: Höhere Preise?

Weintrauben der Sorte «Bacchus» werden in einem Weinberg in Edesheim gelesen. Foto: picture alliance/dpa/Archivbild

Bodenheim Pralle Trauben trotz Sommerdürre - der Weinbau in Deutschland profitierte von den reichen Niederschlägen im September. Zu den Gewinnern des Jahrgangs gehören die Rotweine.

„Nach einer eher zurückhaltenden Ernteerwartung im August brachten die Septemberschauer in beinahe allen Gebieten Entspannung in der Wasserversorgung der Weinbergsböden und einen leichten Anstieg der Erntemenge“, bilanzierte der Deutsche Weinbauverband. „Der neue Jahrgang präsentiert sich nun von seiner besten Seite: das Lesegut war von nahezu ausnahmslos ausgezeichneter Qualität.“

Je nach Niederschlägen, Verteilung von Rebsorten und Bodenbeschaffenheit wirkten sich die Wetterbedingungen im September regional ganz unterschiedlich aus. Im größten deutschen Anbaugebiet Rheinhessen konnte der Regen-Endspurt die Auswirkungen der Sommer-Trockenheit nicht mehr ausgleichen - dort blieb der Ertrag nach Schätzungen des DWI um zwei Prozent hinter dem zehnjährigen Durchschnitt zurück. An der Mosel waren es demnach sogar minus sieben Prozent. Im östlichen Anbaugebiet Saale-Unstrut gab es hingegen ein Plus von 23 Prozent im Vergleich zum langjährigen Mittel. Jeweils 13 Prozent darüber liegt die erwartete Menge an der Ahr und in Baden. In der Pfalz wird das Plus auf vier Prozent geschätzt.