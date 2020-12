Regen, Schnee und Sturmböen am Wochenende

Regentropfen fallen auf ein Autodach. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild

Offenbach Mit Regen, Schnee, Wolken und Sturmböen lädt das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland am Wochenende kaum zu Ausflügen und Spaziergängen ein. Am Samstag ist es meist stark bewölkt. Nördlich der Mosel kann es auch Regen und im Bergland Schnee geben, teilte der Deutsche Wetterdienst am Freitag in Offenbach mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa