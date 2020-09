Regen in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Regentropfen erzeugen Ringe auf der Wasseroberfläche eines Sees. Foto: Paul Zinken/dpa/Archivbild

Essen Nebel, Regen, Wolken: Das Wetter zum Wochenstart in Rheinland-Pfalz und im Saarland wird wechselhaft. Lediglich in der Pfalz seien ein paar Sonnenstrahlen möglich, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montagmorgen.

