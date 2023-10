Wetter Regen in Rheinland-Pfalz und im Saarland hält an

Mainz/Saarbrücken · Auf regnerisches Wetter müssen sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland zum Start in die neue Woche einstellen. Die Höchstwerte werden zwischen 12 und 16 Grad, im höheren Bergland um 10 Grad liegen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte.

29.10.2023, 12:14 Uhr

Ein Passant mit Regenschirm. Foto: Marcus Brandt/dpa/Symbolbild

Damit setzt sich der Wettertrend vom Wochenende fort: Auch am Sonntag war es nach Angaben der Meteorologen stark bewölkt bis bedeckt mit häufig schauerartigem Regen und einer Höchsttemperatur bis 17 Grad. Erst in der Nacht zum Mittwoch sei mit abziehenden Schauern und Gewittern zu rechnen, berichtete der Deutsche Wetterdienst in seiner Vorhersage. Danach werde es wechselnd bis stark bewölkt und meist niederschlagsfrei. Die Tiefstwerte sollen dann in Rheinland-Pfalz und im Saarland zwischen 9 und 6 Grad liegen. © dpa-infocom, dpa:231029-99-746330/2

(dpa)